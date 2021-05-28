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"Бесконечно на повторе!": Потап порадовал фанов новым сольным треком (mood видео)

"Бесконечно на повторе!": Потап порадовал фанов новым сольным треком (mood видео)
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Oleksii Potapenko

Украинский рэпер, продюсер и актер Алексей Потапенко (Потап, ПТП) 10 мая анонсировал свой сольный альбом, который будет называться "Без рекламы". Тогда артист заявил, что фанаты услышат его настоящим, "таким, какой он есть внутри".

В пятницу, 28 мая, Потап пригласил погрузиться с ним на глубину его будущей пластинки, представив новый трек "Кровь и Любовь".

""Кровь и Любовь" - это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце… Музыкальный "лирический вампиризм" в стиле ПТП", - написал рэпер под видео в YouTube.

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В комментариях поклонники украинского артиста отметили, что трек получился красивым, чувственным и магическим.

Отметим, что в своих песнях Потап обращается к любимой, украинской певице Насте Каменских, на которой он женился в 2019 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

Все по теме:

Песни, Потап, Клипы, Алексей Потапенко, ПТП, Кровь и Любовь.
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