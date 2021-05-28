"С принцем прощаемся, коней оставляем себе": Слава Каминская выпустила клип на свою новою песню (видео)

Известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская уверенно продолжает строить сольную карьеру. 28 мая на ютуб-канале артистки состоялась премьера ее нового трека "Slava Bogu" и ироничного клипа на него.

Новая песня Славы посвящена расставанию с любимым мужчиной. Артистка поет о том, что разочаровала в возлюбленном, и радуется тому, что разорвала отношения с ним. Яркий клип показывает альтер-эго артистки. Звезда появляется в ролике в ярких пышных платьях, аксессуарах в стиле диско, париках и оригинальных головных уборах.

Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко, который уже работал со Славой Каминской, еще во времена "НеАнгелов".

В комментариях поклонники отметили, что новый клип и песня немного напоминает Олю Полякову, однако все равно остались в восторге от новой работы своей любимицы.

Ранее, "Телеграф" писал, что группа Go_A с песней "Шум" продолжает покорять музыкальные сервисы по всему миру. Трек вошел в TOP-10 в категории Worldwide Songs, а в категории European Songs он входит TOP-5 в чарте iTunes.