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ONUKA сообщила о горе в семье: ушла из жизни бабушка певицы - известная бандуристка Валентина Шленчик

ONUKA сообщила о горе в семье: ушла из жизни бабушка певицы - известная бандуристка Валентина Шленчик
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В семье певицы Наты Жижченко, солистки группы ONUКА, траур. Ушла из жизни бабушка исполнительницы – украинская певица и бандуристка Валентина Степановна Шленчик.

Печальной новостью поделилась сама Ната на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько трогательных совместных фотографий, сделанных в черно-белых тонах фотографом Иваном Губой.

"Я знаю, что ты уже встретила дедушку" – коротко написала певица.

 
 
 
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Я знаю, що ти вже зустріла дідуся. By @ivanguba

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Причина смерти Валентины Шленчик пока неизвестна.

Валентина Степановна Шленчик – известная украинская певица и бандуристка, участница популярной черниговской группы "Трио бандуристов". Именно бабушка привила Нате Жижченко любовь к старинному украинскому инструменту – бандуре. Звуки бандуры часто можно услышать в песнях группы ONUКА.

Ранее, «Телеграф» писал, что группа ONUКА презентовала свой самый интимный клип в дискографии.

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ONUKA, Ната Жижченко, Альманах 2020, Валентина Шленчик.

Автор:

Телеграф
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