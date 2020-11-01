ONUKA сообщила о горе в семье: ушла из жизни бабушка певицы - известная бандуристка Валентина Шленчик

В семье певицы Наты Жижченко, солистки группы ONUКА, траур. Ушла из жизни бабушка исполнительницы – украинская певица и бандуристка Валентина Степановна Шленчик.

Печальной новостью поделилась сама Ната на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько трогательных совместных фотографий, сделанных в черно-белых тонах фотографом Иваном Губой.

"Я знаю, что ты уже встретила дедушку" – коротко написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я знаю, що ти вже зустріла дідуся. By @ivanguba Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 31 Окт 2020 в 4:49 PDT

Причина смерти Валентины Шленчик пока неизвестна.

Валентина Степановна Шленчик – известная украинская певица и бандуристка, участница популярной черниговской группы "Трио бандуристов". Именно бабушка привила Нате Жижченко любовь к старинному украинскому инструменту – бандуре. Звуки бандуры часто можно услышать в песнях группы ONUКА.

Ранее, «Телеграф» писал, что группа ONUКА презентовала свой самый интимный клип в дискографии.