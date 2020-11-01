ONUKA сообщила о горе в семье: ушла из жизни бабушка певицы - известная бандуристка Валентина Шленчик

В семье певицы Наты Жижченко, солистки группы ONUКА, траур. Ушла из жизни бабушка исполнительницы – украинская певица и бандуристка Валентина Степановна Шленчик.
Печальной новостью поделилась сама Ната на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько трогательных совместных фотографий, сделанных в черно-белых тонах фотографом Иваном Губой.
"Я знаю, что ты уже встретила дедушку" – коротко написала певица.
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Причина смерти Валентины Шленчик пока неизвестна.
Валентина Степановна Шленчик – известная украинская певица и бандуристка, участница популярной черниговской группы "Трио бандуристов". Именно бабушка привила Нате Жижченко любовь к старинному украинскому инструменту – бандуре. Звуки бандуры часто можно услышать в песнях группы ONUКА.
Ранее, «Телеграф» писал, что группа ONUКА презентовала свой самый интимный клип в дискографии.