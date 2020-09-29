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Onuka представила неожиданно интимный клип (Видео)

Onuka представила неожиданно интимный клип (Видео)
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская группа презентовала свой самый интимный трек в дискографии за все шесть лет существования группы.

"Сеанс" - это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами; о пути к победе над своими страхами. Песня была написана во время беременности солистки группы - Наты Жижченко. Этот трек она полностью посвятила сыну.

На смену социальным месседжам пришел откровенный разговор о личном.

Режиссером клипа выступил сам Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области и длились 25 часов. Для съемочной группы было важно показать, как день переходит в вечер, а затем в ночь. 

Над костюмами для клипа традиционно работала команда художницы по костюмам Леси Патоки. 

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Новый трек войдет в будущий альбом, который будет называться "СЕАНС" и будет состоять из 10 треков.

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Музыка, Клип, Песня, Группа, ONUKA.

Автор:

Телеграф
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