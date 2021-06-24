"О важнейшем и трепетном периоде": MamaRika представила новый клип, в котором снялся ее муж Сергей Середа (видео)

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа готовятся впервые стать родителями. Видимо столь трепетное состояние артистки во время беременности немного перенеслось и на ее творчество.

24 июня MamaRika презентовала трогательный клип на песню "KAVA", главными героями в котором стала она и ее супруг. Как говорится в описании видео, идея клипа заключается в том, чтобы показать, как пара жила во время карантина, что переживала и к чему пришла.

"KAVA - о самом важном и трепетном периоде нашей семьи" - говорит Анастасия.

А за день до премьеры клипа, на своей странице в Инстаграм, артистка сообщила своим подписчикам, что у нее пошла 33-я неделя беременности. Также она рассказала, как себя чувствует.

"Все чаще включаю самоиронию, хохочу что слон и неспешно перекатываюсь по дому" - пишет MamaRika, отмечая, что она очень волнуется, что к главной встречи ее жизни осталось совсем мало времени.

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Ранее, "Телеграф" писал, что MamaRika призналась, когда их с Сергеем Середой малыш появится на свет. На своей странице в соцсети Анастасия назвала приблизительную дату родов.