"Я уже размером с трамвай": MamaRika рассказала, как чувствует себя на 32 неделе беременности и назвала дату родов

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа в конце мая сообщили, что впервые станут родителями. Пара невероятно счастлива, ведь они давно планировали и хотели ребеночка.

На своей странице в Инстаграм Настя активно освещает свою беременность, рассказывая как она себя чувствует. 15 июня певица сообщила, что находится на 32 неделе беременности, и назвала приблизительную дату родов.

"Не верится, что время так быстро летит ... Я уже размером с трамвай" - признается MamaRika, отмечая, что их с Сергеем Середой малыш довольно крупный и она часто носит бандаж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

А в Инстаграм-сторис сообщила, что если все пойдет по плану, то приблизительная дата родов - начало августа. Артистка признается, что ей не верится, что все происходит так быстро.

Ранее, "Телеграф" писал, что MamaRika рассказала милую историю о том, как она узнала, что станет мамой.