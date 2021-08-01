В Киеве избили танцора Нади Дорофеевой: парень в коме (фото, видео)

Украинская певица Надя Дорофеева, которая поделилась отрывком новой песни Владимира Дантеса, а также ее коллега, певица Слава Каминская обратились к своим поклонникам с просьбой помочь найти мужчину, который этой ночью избил их танцора и друга Евгения. В результате нападения парень попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии - его ввели в медикаментозную кому.

"Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…", - сообщила Дорофеева в Инстаграме.

Фото и свидетели данного инцидента есть. Заявление в полицию уже написано.

"Кто знает этого пассажира ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА написать мне в Директ кто, что и с чем едят! Эта мразина избила сегодня ночью моего друга, который сейчас в больнице в ужасном состоянии", - написала Каминская на своей странице в соцсети.

Подписчики звезд пожелали Евгению скорейшего выздоровления и отметили, что в ужасе от того, что такое произошло с молодым парнем.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский телеведущий Андрей Джеджула был обвинен экс-женой Юлий Леус в неоднократных избиениях и издевательствах.