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Дорофеева "слила" новую песню Дантеса про Бузову (видео)

Дорофеева "слила" новую песню Дантеса про Бузову (видео)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram vladimirdantes

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно отыграла свой первый сольный концерт в Киеве, весело проводит выходные дома вместе со своим мужем, известным исполнителем и ведущим Владимиром Дантесом.

В сториз Инстаграма Дорофеева выложила видео, где ее муж исполняет с бас-гитарой свои песни и хиты супруги, а также еще невышедшую песню исполнителя.

"Эту песню еще никто не слышал", - сказала певица на камеру.

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На видео можно отчетливо услышать одну строку, где говорится про песни Ольги Бузовой.

Артист может похвастаться многими достижениями за последний год. Так, Дантес стал тренером-чемпионом в юмористическом проекте "Лига смеха. Титаны", где успел устроить скандалпобедил в шоу "Липсинк Баттл", а также выпустил клип на песню SASHA.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 433

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Песни, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.
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