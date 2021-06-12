Дорофеева "слила" новую песню Дантеса про Бузову (видео)

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно отыграла свой первый сольный концерт в Киеве, весело проводит выходные дома вместе со своим мужем, известным исполнителем и ведущим Владимиром Дантесом.

В сториз Инстаграма Дорофеева выложила видео, где ее муж исполняет с бас-гитарой свои песни и хиты супруги, а также еще невышедшую песню исполнителя.

"Эту песню еще никто не слышал", - сказала певица на камеру.

На видео можно отчетливо услышать одну строку, где говорится про песни Ольги Бузовой.

Артист может похвастаться многими достижениями за последний год. Так, Дантес стал тренером-чемпионом в юмористическом проекте "Лига смеха. Титаны", где успел устроить скандал, победил в шоу "Липсинк Баттл", а также выпустил клип на песню SASHA.