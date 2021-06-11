Секс-символ украинского шоу-бизнеса Астафьева заявила, что она "полненькая" (видео)

Звезда PlayBoy, украинская певица и модель Даша Астафьева, которая приняла участие в кулинарном проекте "МастерШеф. CELEBRITY", рассказала, что в детстве комплексовала из-за своей худобы, а теперь приняла тот факт, что в сравнении с другими звездами чувствует себя полноватой.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-блогеру Татьяне Гузенко.

"В детстве я была очень худой. Недавно я выставляла фотографию, где я стою на школьном дворе со своими одноклассницами. У нас прям разительные отличия и в возрасте, и в комплекции. Я очень страдала от того, что была худенькой", - рассказала Астафьева.

На фото - Даша Астафьева с одноклассниками (в центре)

Также артистка призналась, что сейчас очень критично относится к своей фигуре.

"Я такой человек, который так и никогда в шортах не ходил. Недавно мы были на премьере спектакля и была Ирка Сопонару (украинская актриса - ред.). Я понимаю, что я такая полненькая, что не всем приятно смотреть на полную женщину в коротких шортах. Я все таки еще, наверное, тех времен, которые заботятся о глазках окружающих", - поделилась певица.

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