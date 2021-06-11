Не изнурительные тренировки или строгая диета: Ребел Уилсон раскрыла секрет своего похудения на 30 кг (фото до и после)

Звезда фильмов "Идеальный голос", австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в феврале 2021 года рассталась с миллионером Джейкобом Бушем, ошеломляет своим преображением, похудев на 30 килограмм.

41-летняя знаменитость благодарна своему похудению регулярной ходьба, а не изнурительным тренировкам или строгим диетам, передает издание Daily Mail

По словам Ребел, умеренная ходьба на самом деле была ключевым компонентом ее потери веса и помогла ей избавиться от "ненужного жира".

Актриса призналась, что иногда она становится слишком эмоциональной, когда думает о том, почему раньше не придавала большого значения своему здоровью: "Это просто не было приоритетом, и я не знала, как это сделать правильно".

Фото: Pressa.tv

Ранее Ребел призналась, что ей приходилось специально переедать, чтобы получить роль толстушки.