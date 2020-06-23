"Я переедала": 40-летняя Ребел Уилсон призналась, за что ей доплачивали режиссеры

"Я переедала, и у меня даже была такая работа, где мне платили, чтобы я становилась больше", - поделилась актриса.
Но в этом году Ребел взялась за здоровье.
"Я даю каждому году название, так вот этот - год здоровья. Это как обещание, которое ты выполняешь целый год. Я всегда чувствую, о чем должен быть год. Мне стукнуло 40 в марте, и я решила взяться за себя. В этом году я сосредоточилась на себе и своем самочувствии. Я много работаю над ментальным и физическим здоровьем, слежу за питанием, у меня много всяких персональных тренировок. И это круто", - рассказала Уилсон.
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Ранее Ребел поделилась с поклонниками мотивационным посланием в Instagram: "Даже если ты ползешь к своей цели - ползи и не останавливайся. Это стоит того. Старайся прикладывать усилия по чуть-чуть, но каждый день. Я знаю, иногда приходит разочарование, прогресса не видно, хочется все бросить. Но результат все равно будет. В этом году я хочу добраться до 75 килограммов. Это требует ежедневных усилий. Все время есть какие-то препятствия, но я продолжаю работать!"