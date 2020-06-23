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Даже маска не помешала образу: звезда "Секса в большом городе" показала летний наряд (Фото)

Даже маска не помешала образу: звезда "Секса в большом городе" показала летний наряд (Фото)
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua
После выхода сериала "Секс в большом городе" наибольшую популярность получила Сара Джессика Паркер, стиль которой очень напоминал ее героиню - журналистку Кэрри Брэдшоу. Новые фото, которые папарацци сделали возле дома звезды, это в очередной раз доказали. Снимки сразу же опубликовали пользователи инстаграма.

Для обычного выхода Сара Джессика Паркер выбрала белоснежное платье и синюю кофточку. Актриса не отказалась от элегантной обуви: она красовалась в черных босоножках на деревянных каблуках.

И ярким акцентом стал платок, который Сара Джессика Паркер надела вместо защитной маски, и солнцезащитные очки.

В сети сразу же предположили, что именно так выглядела бы Кэрри Брэдшоу. Она, как и Сара Джессика Паркер, закупила бы разноцветные платки, которые соответствовали ее наряду.

 
 
 
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Все по теме:

Образ жизни, Стиль, Сара Джессика Паркер.

Автор:

Телеграф
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