Даже маска не помешала образу: звезда "Секса в большом городе" показала летний наряд (Фото)

После выхода сериала "Секс в большом городе" наибольшую популярность получила Сара Джессика Паркер, стиль которой очень напоминал ее героиню - журналистку Кэрри Брэдшоу. Новые фото, которые папарацци сделали возле дома звезды, это в очередной раз доказали. Снимки сразу же опубликовали пользователи инстаграма.

Для обычного выхода Сара Джессика Паркер выбрала белоснежное платье и синюю кофточку. Актриса не отказалась от элегантной обуви: она красовалась в черных босоножках на деревянных каблуках.

И ярким акцентом стал платок, который Сара Джессика Паркер надела вместо защитной маски, и солнцезащитные очки.

В сети сразу же предположили, что именно так выглядела бы Кэрри Брэдшоу. Она, как и Сара Джессика Паркер, закупила бы разноцветные платки, которые соответствовали ее наряду.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Jessica Parker Daily (@sjp_daily) on Jun 21, 2020 at 1:55pm PDT

Как сообщалось ранее, США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире 9 074 624 человек инфицировано.