Даже маска не помешала образу: звезда "Секса в большом городе" показала летний наряд (Фото)

Для обычного выхода Сара Джессика Паркер выбрала белоснежное платье и синюю кофточку. Актриса не отказалась от элегантной обуви: она красовалась в черных босоножках на деревянных каблуках.
И ярким акцентом стал платок, который Сара Джессика Паркер надела вместо защитной маски, и солнцезащитные очки.
В сети сразу же предположили, что именно так выглядела бы Кэрри Брэдшоу. Она, как и Сара Джессика Паркер, закупила бы разноцветные платки, которые соответствовали ее наряду.
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Как сообщалось ранее, США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире 9 074 624 человек инфицировано.