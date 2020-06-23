Пандемия: число смертей от коронавируса превысило 470 тысяч

По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 471 640 человек. В свою очередь, выздоровели 4 511 603 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 9 074 624 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 310 786), Бразилия (1 106 470), Россия (591 465), Индия (425 282), Великобритания (306 761), Перу (257 447), Чили (246 963) Испания (246 504), Италия (238 720), Иран (207 525), Франция (197 381), Германия (191 768) и Турция (188 897).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 120 393 человек, Бразилии — 51 271, Великобритании — 42 731, в Италии — 34 657, Франции — 29 666 и Испании — 28 324. В Китае в целом — 4 639, один летальный случай за последние 7 недель.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 37 241 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1012 — летальные.