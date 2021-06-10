Обваляла в песке: 24-летняя фитнес-модель продемонстрировала подкачанную попу в бикини (фото)

24-летняя американка Соммер Рэй является одной из первых моделей в Инстаграм. С 2013 года девушка привлекла на свою страницу более 26 миллионов подписчиков в популярной социальной сети, публикуя видео с тренировками и работая моделью.
В четверг, 10 июня, Соммер выложила очередное пикантное фото, на котором показала подкачанные ягодицы, до этого обваляв их в песке.
View this post on Instagram
Рэй занимается бодибилдингом с подросткового возраста, и у нее всегда был ориентированный на здоровье образ мышления и подход к жизни.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее "Телеграф" писал, что американская фитнес-модель Сара Стейдж показала соблазнительный образ в нижнем белье.