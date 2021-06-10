Обваляла в песке: 24-летняя фитнес-модель продемонстрировала подкачанную попу в бикини (фото)

24-летняя американка Соммер Рэй является одной из первых моделей в Инстаграм. С 2013 года девушка привлекла на свою страницу более 26 миллионов подписчиков в популярной социальной сети, публикуя видео с тренировками и работая моделью.

В четверг, 10 июня, Соммер выложила очередное пикантное фото, на котором показала подкачанные ягодицы, до этого обваляв их в песке.

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

Рэй занимается бодибилдингом с подросткового возраста, и у нее всегда был ориентированный на здоровье образ мышления и подход к жизни.

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

Ранее "Телеграф" писал, что американская фитнес-модель Сара Стейдж показала соблазнительный образ в нижнем белье.