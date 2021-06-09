"Становится жарко": Джамала поразила фанов соблазнительными снимками

Народная артистка Украины, 37-летняя певица Джамала наконец-то вернулась в форму после вторых родов, что показала в новой горячей фотосъемке. После похудения артистка начала все чаще появляться в более откровенных образах. И новая фотосессия тому подтверждение.

Горячими кадрами Джамала поделилась на своей странице в Инстаграм. Знаменитость на фото предстала в белые джинсы клеш в стиле стритстайл, и пиджаке пудрового цвета, который накинула на голое тело, который она надела задом наперед.

Джамала позировала сидя на стуле спиной к камере, соблазнительно обнажив спину и стройную талию.

"Становится жарко" - подписала снимки Джамала.

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