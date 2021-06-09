Юлия Санина засветила стальной животик (видео)

30-летняя украинская певица Юлия Санина, фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss, недавно выпустившая новый музыкальный альбом под названием "Жива і не залізна", похвасталась плоским животиком.

Исполнительница выложила крутое видео, на котором она танцует, делая четкие движения бедрами под сингл Бритни Спирс Gimme More и демонстрируя при этом идеальный пресс.

"Хорошего дня", - пожелала своим фолловерам Санина в новом посте.

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В комментариях к видео поклонники певицы сделали комплимент ее пластичной фигуре, а также отметили, что участие в проекте "Танці з зірками" в прошлом году пошло ей только на пользу.

Ранее Юлия Санина показала стройную фигуру в откровенном купальнике.