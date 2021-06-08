Эмили Ратаковски после родов: как изменилась фигура актрисы за 3 месяца (фото)

30-летняя американская актриса и модель Эмили Ратаковски на днях показала стройную фигуру и плоский животик всего через три месяца после рождения сына Сильвестера Аполло. Напомним, что девушка впервые стала мамой 8 марта этого года.

Новые фото в красивом купальнике, как у "Русалки", Ратаковски разместила на своей официальной странице в Инстаграме.

Снимки были сделаны на фоне океана.

До этого актрису раскритиковали за пренебрежении здоровьем сына из-за странной позы.

В мае Эмили Ратаковски продемонстрировала шикарный образ, надев роскошное черное платье с вырезом на спине. А спустя всего месяц после родов актриса показала, как изменилась ее грудь.