Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями.

Об этом пишет Tatler.

Девочку назвали Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор, в честь королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет и матери Гарри Дианы.

В семье ее будут называть просто Лили.

Роды прошли в пятницу в больнице Санта-Барбары в штате Калифорния (США).

Новорожденная девочка стала первым членом королевской семьи, родившимся за пределами Великобритании и будет иметь двойное гражданство, как и ее старший брат Арчи.

Новорожденная девочка не будет считаться принцессой, однако займет восьмое место в очереди на престол.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Юлия Светличная впервые стала мамой.