"Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)

Народный депутат Украины, бывшая глава Харьковской городской администрации и возможный претендент на кресло главы города Юлия Светличная родила сына. Примечательно, что и у самой Светличной сегодня день рождения.

Этой новостью она поделилась в своем Фейсбук.

"Свой день рождения встречаю с маленьким чудом. Добро пожаловать в этот интересный мир, моё огромное счастье!", - написала она.

Свитличной исполнилось 37 лет, она незамужняя, а ребенок является ее первенцем.

Она занимала должность главы ХОГА с 2016 по 2019 года и стала первой женщиной на этой должности, равно как и самой молодой главой ОГА в истории Украины.

Как сообщалось ранее, беременная Катя Осадчая похвасталась фотографией со своим старшим сыном, который на днях стал выпускником частной школы.