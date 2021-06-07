"Главное, что к купальнику подходит": Эмили Ратаковски раскритиковали за новый снимок с сыном

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая стала мамой пару месяцев назад, подверглась критике со стороны своих подписчиков. Девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок, на котором показала подросшего сына, и именно это фото и стало причиной гневных комментариев.

На снимке модель держит малыша одной рукой, а его голова сильно отклонилась. Зато шортики, которые были на мальчике, были в тон маминому купальнику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Стоит также отметить, что после волны хейта актриса убрала комментарии под этим фото. Однако в телеграм-канале "Светские хроники" пользователи сети таки высказались по этому поводу.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эмили Ратаковски похвасталась отличной фигурой в сексуальном платье с голой спиной.