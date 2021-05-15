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Молодая мамочка Эмили Ратаковски позировала в сексуальном платье с голой спиной (фото)

Молодая мамочка Эмили Ратаковски позировала в сексуальном платье с голой спиной (фото)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Emily Ratajkowski

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая стала мамой пару месяцев назад, продолжает флиртовать со своими поклонниками, публикуя новые пикантные образы и демонстрируя стройную фигуру после родов.

На личной странице 29-летней знаменитости в Инстаграме появилась серия новых фото, на которых модель позирует перед объективом камеры в стильном черном платье с крупным вырезом на спине.

Образ Эмили дополнила желтой сумочкой и красными босоножками с острым каблуком.

 
 
 
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A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

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"Эй мама", "Как? Ты только что родила???", "Как всегда потрясающе", "О ты богиня", - пишут в комментариях.

Ранее Эмили Ратаковски показала, как "подросла" ее грудь после родов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

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Стиль, Емили Ратаковски.
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