Молодая мамочка Эмили Ратаковски позировала в сексуальном платье с голой спиной (фото)

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая стала мамой пару месяцев назад, продолжает флиртовать со своими поклонниками, публикуя новые пикантные образы и демонстрируя стройную фигуру после родов.

На личной странице 29-летней знаменитости в Инстаграме появилась серия новых фото, на которых модель позирует перед объективом камеры в стильном черном платье с крупным вырезом на спине.

Образ Эмили дополнила желтой сумочкой и красными босоножками с острым каблуком.

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"Эй мама", "Как? Ты только что родила???", "Как всегда потрясающе", "О ты богиня", - пишут в комментариях.

Ранее Эмили Ратаковски показала, как "подросла" ее грудь после родов.