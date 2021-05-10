Юлия Санина похвасталась подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим мужем и сыном отправилась на отдых в Египет. На своей странице в Инстаграм артистка делится фото и видео с отпуска.

Юлия Санина не из тех артисток, которые любят обнажаться в своих соцсетях. Она редко постит снимки в откровенных нарядах. Однако на отдыхе у моря свой "дресс-код" - купальники.

На радость своим подписчикам Юлия опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала свою подтянутую фигуру в откровенном купальнике.

Ранее, "Телеграф" писал, что Санина рассказала, что отдых в Египте ей не понравился. Артистка отметила, что ей не понравились ни отель, ни сервис, ни питание и даже тип природы страны.