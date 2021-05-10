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Худший отпуск: Юлия Санина разочаровалась в отдыхе в Египте

Худший отпуск: Юлия Санина разочаровалась в отдыхе в Египте
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Саниной

Фронтмен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая прокомментировала свое возможное участие в "Голосі країни" в качестве тренера, рассказала об отдыхе в Египте этой весной. Как оказалось, отпуск в этой стране оставил у нее неприятное впечатления.

"Худший отпуск - done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз. Закрываю для себя путешествия в эту страну ( этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть)", - написала певица в Инстаграме.

Юлия перечислила недостатки отдыха в Египте для себя:

  • Египет - не моя страна.
  • Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг).
  • Египет - не мой уровень сервиса и питания
  • новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус.

Из хорошего, исполнительница отметила только "счастливый сын, красивое море и закат".

 
 
 
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Стоить добавить, что с семьей Санина уже посещала Египет в декабре прошлого года, но, по ее словам, тогда она восстанавливала тело и душу после участия в проекте "Танці з зірками".

 
 
 
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Леся Никитюк продемонстрировала, как "поддерживает фигуру" (фото)

 
 
 
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Ранее муж Юлии Саниной показал, как певица катается на мопеде, который отобрала у сына.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Египет, Юлия Санина.
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