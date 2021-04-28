Вместо Тины Кароль: Юлия Санина ответила, станет ли тренером шоу "Голос країни"

В воскресенье, 25 апреля, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос країни". После объявления результатов, украинская певица Тина Кароль, которая не покидала кресло тренера с 5 сезона, заявила, что это был крайний сезон с ее участием.

Певица поблагодарила команду проекта за совместную работу, и даже предложила себе замену - свою подругу и коллегу, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлию Санину, которая в 2021 году хоть на один выпуск, но побывала в кресле судьи.

На свое странице в Инстаграм Юлия прокомментировала это предложение, тем более, что ее фанаты также "забросали" ее этим вопросом. Артистка опубликовала видео, в котором и ответила на предложение Кароль.

"Владимир Завадюк (продюсер шоу) пока не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу" - сообщила Юлия Санина, видимо намекнув, что она не против поучаствовать.

Напомним, что победителем 11 сезона "Голосу країни" стал участник команды тренера-дебютанта Нади Дорофеевой - душа проекта Сергей Лазановский.