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Вместо Тины Кароль: Юлия Санина ответила, станет ли тренером шоу "Голос країни"

Вместо Тины Кароль: Юлия Санина ответила, станет ли тренером шоу "Голос країни"
Обновлено 08:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 25 апреля, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос країни". После объявления результатов, украинская певица Тина Кароль, которая не покидала кресло тренера с 5 сезона, заявила, что это был крайний сезон с ее участием.

Певица поблагодарила команду проекта за совместную работу, и даже предложила себе замену - свою подругу и коллегу, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлию Санину, которая в 2021 году хоть на один выпуск, но побывала в кресле судьи. 

На свое странице в Инстаграм Юлия прокомментировала это предложение, тем более, что ее фанаты также "забросали" ее этим вопросом. Артистка опубликовала видео, в котором и ответила на предложение Кароль.

"Владимир Завадюк (продюсер шоу) пока не звонил. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу" - сообщила Юлия Санина, видимо намекнув, что она не против поучаствовать.

Напомним, что победителем 11 сезона "Голосу країни" стал участник команды тренера-дебютанта Нади Дорофеевой - душа проекта Сергей Лазановский.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Тина Кароль, Шоу, Тренер, Голос країни, Юлия Санина.
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