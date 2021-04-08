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"Мать года": Юлия Санина оставила ребенка без мопеда (видео)

"Мать года": Юлия Санина оставила ребенка без мопеда (видео)
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которую Слава Каминская считает лучшей исполнительницей в Украине, оказывается та еще шалунья.

Ее супруг, гитарист группы, Валерий Бебко на своей странице в Инстаграм поделился забавным семейным видео, на котором назвал артистку "матерью года". 

На коротком ролике видно, как 30-летняя Санина едет на мопеде, а их сын Даня бежит за не с криком "ну мааааам". Также слышно, как Юлия задорно смеется и убегает от малыша. Видимо кататься должен был он, а мама решила по-другому. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Санина поразила сходством с американской певицы Кристиной Агилерой, образ которой знаменитость копировала для шоу звездных пародий на "1+1" "Липсинк батл".  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

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Певица, Юлия Санина, Валерий Бебко.
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