"Невероятное сходство": украинская Кристина Агилера поразила сеть (фото)

В субботу, 27 марта, на телеканале "1+1" в 20:20 по Киеву состоится очередной выпуск развлекательного шоу "Липсинг Баттл".

В этом эфире своим выступление порадует фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая выпустила в марте свой новый клип "Обійми".

На своей официальной странице в Инстаграме певица показала, какой образ она выбрала для участия в шоу. Им оказался образ роскошной блондинки, американской певицы Кристины Агилеры из ее клипа 2007 года на песню Candyman.

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Кристина Агилера в клипе Candyman:

Добавим, что с 2007 по 2021 гг. музыкальное видео американки набрало более 200 миллионов просмотров.

Подписчики Саниной отметили, что светлый цвет волос ей очень подходит и с первого раза даже не узнали любимую исполнительницу.

Ранее певица Слава Каминская назвала Юлию Санину лучшей украинской певицей в стране.