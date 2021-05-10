Леся Никитюк продемонстрировала, как "поддерживает фигуру" (фото)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отмечает девичник близкой подруги на турецком курорте, наглядно показала, как ей "удается" поддерживать фигуру.

33-летняя звезда ответила на несколько вопросов своих фанатов в сториз Инстаграма: был ли у нее секс с двумя мужчинами, когда будет новый сезон передачи "ЛеМаршрутка", а также матерится ли телеведущая в повседневной жизни.

К сожалению, третий сезон программы тревел по Украине с Лесей в этом году не стоит ждать.

Ранее украинская телеведущая показала, как "напивается" на отдыхе.