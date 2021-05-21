The Hardkiss потрясли сеть новым альбомом "Жива і не залізна": слушать его онлайн

Украинская рок-группа The Hardkiss, фронтвумен которой является Юлия Санина, выпустила четвертый студийный альбом под названием "Жива і не залізна" накануне своего 10-летия.

В пластинку вошло 10 песен, четыре из которых фанаты коллектива услышат впервые. Также один сингл записан вместе с популярным исполнителем Дмитрием Монатиком.

Предыдущий альбом "Залізна ластівка" вышел в 2018 году, после которого артисты выпускали лишь акустический альбом под названием "Акустика. Live".

Напомним, что The Hardkiss была признана лучшей рок-группой года. Весь список победителей премии YUNA-2021 - по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, на каких музыкальных фестивалях украинские музыканты смогут порадовать своих поклонников в 2021 году.