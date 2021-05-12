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YUNA-2021: названы победители музыкальной премии (видео)

YUNA-2021: названы победители музыкальной премии (видео)
Обновлено 23:34 Ср, 12 Май 2021 Телеграф

В среду, 12 мая, во дворце "Украина" состоялось награждение в рамках музыкальной премии YUNA-2021.

Дату проведения премии переносили дважды. Сначала обсуждалась дата 30-31 марта, но помешал коронавирус, как собственно и во второй раз. Тогда ее назначили на 20 апреля.

В перерывах между награждениями зрителей развлекали The Hardkiss, MONATIK, БЕZ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash.

Победители YUNA-2021

  • Лучшая песня на иностранном языке: Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

  • Лучший электронный хит: Bonfire – TVORCHI

  • Лучшая исполнительница: alyona alyona
  • Лучший эстрадный хит: Олег Кензов - По кайфу

  • Лучшая поп-группа: TVORCHI
  • Лучшая рок-группа: The HARDKISS
  • Лучшая коллаборация: Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

  • Открытие года: Lida Lee
  • Лучший видеоклип: История Украины за 5 минут – ТНМК

  • Лучший исполнитель: MONATIK
  • Лучший хип-хоп хит: Горы – alyona alyona и KALUSH

  • Лучший альбом:13 waves – TVORCHI

Как сообщал "Телеграф", ранее по итогам 2020 года лучшей исполнительницей стала NK(Настя Каменских). В 2021-м она также боролась за эту номинацию вместе с Alina Pash, Jerry Heil и Олей Поляковой. Но статуэтка досталась alyona alyona.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Музыкальная премия, Победители, YUNA-2021, Юна-2021.
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