YUNA-2021: названы победители музыкальной премии (видео)

В среду, 12 мая, во дворце "Украина" состоялось награждение в рамках музыкальной премии YUNA-2021.
Дату проведения премии переносили дважды. Сначала обсуждалась дата 30-31 марта, но помешал коронавирус, как собственно и во второй раз. Тогда ее назначили на 20 апреля.
В перерывах между награждениями зрителей развлекали The Hardkiss, MONATIK, БЕZ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash.
Как сообщал "Телеграф", ранее по итогам 2020 года лучшей исполнительницей стала NK(Настя Каменских). В 2021-м она также боролась за эту номинацию вместе с Alina Pash, Jerry Heil и Олей Поляковой. Но статуэтка досталась alyona alyona.