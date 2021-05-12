YUNA-2021: названы победители музыкальной премии (видео)

В среду, 12 мая, во дворце "Украина" состоялось награждение в рамках музыкальной премии YUNA-2021.

Дату проведения премии переносили дважды. Сначала обсуждалась дата 30-31 марта, но помешал коронавирус, как собственно и во второй раз. Тогда ее назначили на 20 апреля.

В перерывах между награждениями зрителей развлекали The Hardkiss, MONATIK, БЕZ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash.

Победители YUNA-2021

Лучшая песня на иностранном языке: Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

Лучший электронный хит: Bonfire – TVORCHI

Лучшая исполнительница: alyona alyona

Лучший эстрадный хит: Олег Кензов - По кайфу

Лучшая поп-группа: TVORCHI

Лучшая рок-группа: The HARDKISS

Лучшая коллаборация: Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

Открытие года: Lida Lee

Лучший видеоклип: История Украины за 5 минут – ТНМК

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучший хип-хоп хит: Горы – alyona alyona и KALUSH

Лучший альбом:13 waves – TVORCHI

Как сообщал "Телеграф", ранее по итогам 2020 года лучшей исполнительницей стала NK(Настя Каменских). В 2021-м она также боролась за эту номинацию вместе с Alina Pash, Jerry Heil и Олей Поляковой. Но статуэтка досталась alyona alyona.