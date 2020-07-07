Премия YUNA переносится: церемония награждения пройдет в следующем году

В связи с карантином и ограничением массовых мероприятий награждение победителей украинской музыкальной премии YUNA в этом году не смогут провести в привычном формате в столичном Дворце "Украина".

Церемония, которую уже неоднократно откладывали, переносится на 2021 год.

Как отмечают организаторы, она состоится в рамках десятой, юбилейной церемонии YUNA-2021, которая продлится два дня – 30 и 31 марта 2021 года. Это будет два разных шоу.

Отмечается, что приобретенные ранее билеты на этот год действуют и на 30 марта 2021 года без необходимости обмена. Также билет на 31 марта такие зрители смогут приобрести с 20-процентной скидкой.

В то же время объявление победителей 9-й премии состоится онлайн 9 июля 2020 года в 12:30. В этот день члены Экспертного совета откроют конверты с именами новых обладателей премии YUNA.

Онлайн-трансляция оглашения победителей состоится на страницах премии в Facebook, Instagram и на канале YouTube.