YUNA Junior 2020: участница "Голос. Дети" одержала победу в конкурсе (Видео)

23 июня был объявлен победитель и призеры онлайн-конкурса YUNA Junior 2020. Это соревнование среди исполнителей 15-19 лет проводилось одновременно в Facebook и Instagram в течение почти трех месяцев.

Организатором конкурса является Национальная музыкальная премия YUNA.

Главный приз – возможность бесплатно записать авторский сингл и выступить на церемонии YUNA – получила 17-летняя жительница Черкасс Кристина Жуковская.

"Для записи финального видео мы выбрали крышу одного из домов в центре Черкасс. Поскольку это была песня ONUKA "Misto", нам хотелось, чтобы это выглядело масштабно, это точно не должно быть видео, снятое в квартире. Для меня эта песня очень важна. В любую другую я бы не вложила столько сильных чувств. Черкассы – это город, где я выросла и с которым связаны мои начинания, первые победы и мечты", рассказала Кристина.

Ранее Кристина Жуковская участвовала в конкурсах "Голос. Дети", "Яркие дети Украины" и других.

Победители YUNA Junior определяются общим голосованием слушателей на страницах конкурса в соцсетях Facebook и Instagram (учитываются лайки) и голосованием экспертного жюри, в которое входят 10 человек. Среди них – продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, медиаменеджеры Виталий Дроздов (радио ХИТ FM), Анна Свиридова (радио "Пятница") и Роман Муха (телеканал М2), генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько и другие.

За время проведения конкурса организаторы получили более 200 заявок из десятков городов и поселков Украины. 50 из них были отобраны на конкурс. Чаще всего конкурсанты выбирали песни THE HARDKISS (14), Тины Кароль (10), Джамалы (6), MONATIK (5), TAYANNA (3).

Конкурс YUNA Junior будет проводиться ежегодно. В течение лета организаторы объявят сроки конкурса 2021 года.