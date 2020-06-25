Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп и наводнения в Украине: большая вода постепенно отступает
Потоп и наводнения в Украине: большая вода постепенно отступает
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

YUNA Junior 2020: участница "Голос. Дети" одержала победу в конкурсе (Видео)

YUNA Junior 2020: участница "Голос. Дети" одержала победу в конкурсе (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот
23 июня был объявлен победитель и призеры онлайн-конкурса YUNA Junior 2020. Это соревнование среди исполнителей 15-19 лет проводилось одновременно в Facebook и Instagram в течение почти трех месяцев.

Организатором конкурса является Национальная музыкальная премия YUNA.

Главный приз – возможность бесплатно записать авторский сингл и выступить на церемонии YUNA – получила 17-летняя жительница Черкасс Кристина Жуковская.  

"Для записи финального видео мы выбрали крышу одного из домов в центре Черкасс. Поскольку это была песня ONUKA "Misto", нам хотелось, чтобы это выглядело масштабно, это точно не должно быть видео, снятое в квартире. Для меня эта песня очень важна. В любую другую я бы не вложила столько сильных чувств. Черкассы – это город, где я выросла и с которым связаны мои начинания, первые победы и мечты", рассказала Кристина. 

Ранее Кристина Жуковская участвовала в конкурсах "Голос. Дети", "Яркие дети Украины" и других.

Победители YUNA Junior определяются общим голосованием слушателей на страницах конкурса в соцсетях Facebook и Instagram (учитываются лайки) и голосованием экспертного жюри, в которое входят 10 человек. Среди них – продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, медиаменеджеры Виталий Дроздов (радио ХИТ FM), Анна Свиридова (радио "Пятница") и Роман Муха (телеканал М2), генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько и другие.

World Vision 2020: украинка получила первое место на международном вокальном конкурсе

За время проведения конкурса организаторы получили более 200 заявок из десятков городов и поселков Украины. 50 из них были отобраны на конкурс. Чаще всего конкурсанты выбирали песни THE HARDKISS (14), Тины Кароль (10), Джамалы (6), MONATIK (5), TAYANNA (3).

Конкурс YUNA Junior будет проводиться ежегодно. В течение лета организаторы объявят сроки конкурса 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, YUNA, YUNA Junior.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь