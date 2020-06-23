World Vision 2020: украинка получила первое место на международном вокальном конкурсе

Украинка София Егорова завоевала первое место на международном вокальном конкурсе World Vision 2020. За выход в финал онлайн-конкурса боролись более 720 участников из 45 стран мира.

Для участия в дистанционном конкурсе артист подает заявку, отправляет видео с песней, обязательно исполненной вживую. А судьи смотрят все выступления конкурсантов, голосуют в два этапа, вначале выбрав финалистов, и уже среди финалистов выбирают лучших.

"Для меня формат онлайн-конкурса в новинку. Когда огласили баллы от жюри и прислали диплом, где написано "София Егорова, Украина. Первое место", я почувствовала огромную радость и благодарность. После объявления результатов World Vision 2020 меня пригласили на онлайн-конкурсы в Армению и Дубай. Это очень неожиданно и приятно, хотя еще нет точных дат конкурсов, так как карантин продолжается", - рассказала Егорова.

Сейчас Егорова участвует еще в одном дистанционном конкурсе, в Македонии, где прошлым летом на конкурсе завоевала специальный приз от жюри.

В Киеве певица работает над записью дебютного альбома. А уже на днях София готовит новый музыкальный сюрприз - ремикс на трек "Ми є любов".