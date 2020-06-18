"Евровидение-2021" состоится по новым правилам

Пандемия коронавируса заставила организаторов конкурса пересмотреть установленные правила проведения шоу.

Коронавирусная болезнь коснулась всех сфер деятельности человека. Не обошла она и культурный сегмент. В частности, самое ожидаемое музыкальное событие года Евровидение-2020 пришлось перенести. Однако организаторы сообщают, что даже в следующем году будут соблюдены все возможные меры безопасности. Об этом говорится на сайте конкурса.

Правила песенного конкурса одобрил наблюдательный совет, который является его руководящим органом. Организаторы сделали это, чтобы шоу гарантированно состоялось в 2021 году.

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Мартин Остердаль заявил, эта весна показала, что на случай всемирного кризиса нужен специальный план.

"Мы должны быть гибкими и изменять даже сам формат и способ организации события в эти трудные времена. Как организаторы крупнейшего в мире музыкального мероприятия, мы решительно настроены и единодушны относительно нашей миссии - вернуть конкурс, выбрать нового победителя и передать эстафету новому вещателю-организатору. Эти элементы заложены в нашем ДНК и являются частью нашего наследия", - сообщил он.

Как эксперимент, на один год участникам позволили записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Такое предложение возникло для того, чтобы дать возможность музыкантам разрабатывать новые идеи, путешествовать с меньшей делегацией в 2021 году и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора.

Участники имеют право самостоятельно решать, использовать ли записанный бэк-вокал. Также им разрешено совмещать записанный бэк-вокал с "живым". Однако все солисты должны выполнять композицию вживую как на сцене, так и вне ее на арене.

Пока основная команда вещателей-организаторов усиленно работает с Европейским вещательным союзом. Они планируют все возможные сценарии, которые могут произойти в следующем году.