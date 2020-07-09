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YUNA-2020: известны победители музыкальной премии

YUNA-2020: известны победители музыкальной премии
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook
Сегодня, 9 июля, объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2020.

 Члены Экспертного совета и организаторы открыли конверты с именами новых триумфаторов. Больше всего наград получил MONATIK.

Как сообщается на сайте премии, победителями стали:

  • Лучшее концертное шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм

  • Лучший исполнитель: MONATIK

  • Лучшая исполнительница: NK

  • Открытие года: Jerry Heil

  • Лучший поп-группа: Время и Стекло

  • Лучшая рок-группа: Антитіла

  • Лучший видеоклип: MONATIK - LOVE IT Ритм

  • Лучший эстрадный хит: Оля Полякова - Любовница

  • Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash - Падло

  • Лучшая песня на другом языке: MONATIK - LOVE IT Ритм

  • Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")

  • Лучшая песня: Время и Стекло - Дым

  • Лучший альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм

Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA-2020. Ними стали MARUV с песней Siren Song ("Лучший электронный хит"), alyona alyona & Alina Pash с песней "Падло" ("Лучший хип-хоп хит"), ЛУНА ("Другой формат") и MONATIK Corporation ("Лучший менеджмент артиста").

Всего премии YUNA-2020 присуждены в 17 номинациях. Учитывались работы украинских исполнителей, выпущенные в промежутке с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. В категориях "Поп-группа", "Рок-группа", "Лучшая исполнительница" и "Лучший исполнитель" могли бороться лишь те артисты и команды, которые в течение отчетного периода выпустили не менее двух новых песен.

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Напомним, что из-за карантина торжественное награждение победителей YUNA-2020 состоится во время проведения следующей, десятой церемонии, которая пройдет 30-31 марта 2021 года в столичном Дворце "Украина". Это будет два разных шоу.

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Все по теме:

Премия, Музыка, Награждение, YUNA, YUNA-2020.

Автор:

Телеграф
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