Фестиваль LvivMozArt перенесли на следующий год

LvivMozArt - международный фестиваль классической музыки. Один из крупнейших в Украине, куда привлечены лучшие музыканты мира.

Из-за пандемии коронавируса и карантинных мероприятий организаторы объявили перенос нынешнего международного фестиваля классической музыки LvivMozArt на 16-20 сентября 2021 года.

Об этом сообщают организаторы фестиваля в видеообращении в Facebook.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что запланированный фестиваль LvivMozArt должен быть перенесен на сентябрь 2021 года. Огромная программа, в которую входило около 30 событий, 7 приглашенных оркестров и большое количество участников из разных стран мира, не может реализоваться из-за карантина и неопределенной ситуации на границах. И мы приложим все усилия, чтобы следующий фестиваль прошел максимально празднично", - рассказала арт-директор и соучредитель фестиваля Оксана Лынив.

Основательница фестиваля украинка, первая женщина, которая стала главной диригенткой Оперы и Филармонического оркестра г. Ґрац в Австрии.

Фестиваль назван в честь младшего сына Вольфгана Амадея Моцарта - Франца Ксавера. В 1808-1838 годах он жил во Львове и активно творил музыкальную среду города. Он основал хоровое Общество святой Цецилии, которое стало, по сути, первым музыкальным союзом города, так прибавив Львов в созвездие важных европейских музыкальных центров. Организаторы отмечают, что вдохновленные Моцартом, который в свое время менял Львов, сегодня сами создают новую музыкальную историю, новые форматы и новые традиции.

LvivMozArt должен был начаться в сентябре 2020 года, однако состоится 16-20 сентября 2021 года. 5-й юбилейный год LMA будет приурочен празднованию 230-го юбилея с рождения Франца Ксавера Моцарта.