Красиво. Стильно. По-новому: Подготовка к LIVE & DRIVE идет полным ходом

Подготовка к LIVE & DRIVE идет полным ходом: на парковке "Лужников" растет огромная сцена, на которую уже в эти выходные выйдут The Hatters (4 июля) и Zivert (5 июля), а затем и другие крутые артисты.

Первый концерт Live & Drive состоится 4 июля, когда на сцене постараются разместиться все "Шляпники" - азартная, заводная и очень сценичная группа из Санкт-Петербурга, которую очень ждали и на "Нашествии", и на "Дикой мяте".

Запрет на проведение массовых мероприятий действует по-прежнему. Поэтому организаторы летних open air и стадионных шоу стали активно придумывать, что предложить многочисленным поклонникам музыки взамен. И утвердили эту идею: артисты и группы будут петь, как в старые добрые времена, - живьем со сцены. А зрители станут смотреть их программы из своих автомобилей - с учетом нынешних требований соблюдения социальной дистанции в два метра.

Известно, что Леонид Агутин выступит с концертом в рамках проекта LIVE & DRIVE 10 июля. Его тёплый голос и солнечная музыка сделает этот день летним в квадрате. На своей страничке в фейсбук артист разместил пост, касательно провождения такого фестиваля:

"Нам кажется, что многим очень понравится такой формат концертов. Особенно, если рядом с машиной можно будет станцевать в паре"- написал Агутин.

Впрочем, еще только предстоит понять, комфортно ли зрителям будет слушать музыку в таких условиях: сидя в своих автомобилях и наблюдая концерт оттуда (выходить запрещено)?! Звук при этом можно слушать со сцены, хотя его трансляция будет идти для зрителей и через динамики автомобильных FM-радиоприемников.

Кстати, организаторы обещают, что такие концерты будут идти еженедельно все лето - с 4 июля по 29 августа. Список их участников пока уточняется.