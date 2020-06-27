Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля

Британская инди-рок-группа Alt-J станет хедлайнером столичного фестиваля Atlas Weekend-2021. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Группа должна была выступать на фестивале летом 2020 года, но мероприятие отменили из-за коронавируса.

"alt-J на Atlas Weekend 2021. Судьба выступления наших ко-хедлайнеров стала одним из самых частых вопросов, которые мы слышали от вас в последние месяцы. И теперь можем выдохнуть, улыбнуться и ждать их на сцене 11 июля 2021", - говорится в сообщении.

Напомним, Twenty One Pilots станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021 в Киеве.

Как сообщалось ранее, организаторы Atlas Weekend хотят провести дополнительный фестиваль зимой.