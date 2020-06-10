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"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль
"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль

"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль

"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль
17:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Организаторы музыкального фестиваля планируют провести дополнительный фестиваль зимой.

Организаторы киевского Atlas Weekend хотят провести двухдневный зимний фестиваль.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Готовь сани и фестивальное настроение летом, ведь мы планируем устроить двухдневный зимний фестиваль! Эта зима будет жарче лета", - говорится в сообщении.

Пользователей просят выбрать, какой период для проведения будет наилучшим, оставив комментарий с номером:

1 - две последних недели декабря

2 - две первых недели января

3 - две первых недели февраля

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Напомним, в этом году фестиваль Atlas Weekend перенесли из-за коронавируса. Мероприятие состоится в Киеве в 2021 году и уже назван первый хедлайнер.

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Фестиваль, Музыка, Atlas Weekend.
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