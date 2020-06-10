"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль

Организаторы киевского Atlas Weekend хотят провести двухдневный зимний фестиваль.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
"Готовь сани и фестивальное настроение летом, ведь мы планируем устроить двухдневный зимний фестиваль! Эта зима будет жарче лета", - говорится в сообщении.
Пользователей просят выбрать, какой период для проведения будет наилучшим, оставив комментарий с номером:
1 - две последних недели декабря
2 - две первых недели января
3 - две первых недели февраля
Напомним, в этом году фестиваль Atlas Weekend перенесли из-за коронавируса. Мероприятие состоится в Киеве в 2021 году и уже назван первый хедлайнер.