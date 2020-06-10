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В память о погибшем лидере группы "Лесик Band" проведут онлайн-концерт

В память о погибшем лидере группы "Лесик Band" проведут онлайн-концерт
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Через 2 месяца после смерти мужчины неравнодушные решили устроить онлайн-концерт и организовать сбор средств для установки монумента на могиле музыканта.

В начале апреля в Украине прогремела жуткая новость – лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка убили на одной из львовских транспортных остановок. От нанесенных травм ножом мужчина умер во львовской больнице. 

Музыкальное онлайн-событие состоится 11 июня в 20:00, где лучшие хиты "Лесик Band" исполнят львовские исполнители. Об этом сообщили организаторы на странице в фейсбуке.

Организаторы события рассказали, что таким концертом хотят сделать "дань памяти легендарному артисту в истории музыкального Львова, на песнях которого вырастали миллионы поклонников, это дань не только музыканту, но и другу, с которым мы были на "ты" и просто интеллигентному человеку, без которого Львов – не Львов". Они добавили, что идея провести вечер памяти лидера группы "Лесик band" возникла очень быстро – практически сразу после трагической смерти Лесика, но карантин внес свои коррективы в планы, поэтому его решили сделать в онлайн-формате.

Первое, о чем мы пожалели – это то, что не были реализованы наши совместные с ним нынешние планы. Мы решили, что вечер памяти является обязательным для нас, кто его знал и с кем он работал много лет. Подготовка продолжается, очень много артистов согласились принять участие в проекте. Это друзья Лесика и просто поклонники творчества, на которой росло не одно поколение музыкантов, – поделились на фейсбук-странице события.

На онлайн-концерте зрители смогут услышать хиты группы в новом звучании, а исполнят их известные львовские исполнители: фронтмен группы "МЕРІ" Виктор Винник, "Цвіт Кульбаби" Василий Марущак, "Wszystko" Зиновий Карач, группы "Пиккардийская Терция" и "Шейк", певцы Тарас Гаврик, Андрей Залиско, Елена Корнеева, Ирина Доля, Давид Меладзе, Юрий Григораш и другие.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале, а также на телеканале "Перший Західний", радио "Перше", Facebook-страницах организаторов и партнеров проекта. Во время концерта также будет осуществляться онлайн-сбор средств на установку монумента на могиле музыканта.

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Что случилось с лидером группы "Лесик Band"?

7 апреля в 21:00 56-летний Александр "Лесик" Дацюк получил ножевые Во Львове убили Александра Дацюка – солиста рок-группы “Лесик Band” ранения в сердце, от которых впоследствии умер в больнице Львова. Тогда же полиция заподозрила в убийстве 67-летнего бездомного, который часто находился на месте совершения убийства. Сейчас идет следствие. Стоит добавить, что музыкальная группа "Лесик Band" была основана во Львове в 1990 году и имела большую популярность в западной Украине.

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Концерт, Музыка, Музыкант, Лесик Band.
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