Далай-лама готовит к выпуску свой первый альбом

Тибетский духовный лидер Далай-лама в свой день рождения выпустит первый альбом "Inner World" ("Внутренний мир").
Об этом сообщает AP.
"В альбоме" Inner World ", который выйдет 6 июля, записаны учебные подкасты и мантры от Далай-ламы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно 6 июля тибетскому духовному лидеру исполнится 85 лет.
Альбом, работа над которым велась в течение пяти лет, включая 11 треков.
Средства от его продажи пойдут на международную учебную программу, разработанную частным исследовательским университетом Эмори (США) и самим Далай-ламой.