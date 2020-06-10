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Далай-лама готовит к выпуску свой первый альбом

Далай-лама готовит к выпуску свой первый альбом
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости культуры:Далай-лама в июле выпустит свой первый альбом.

Тибетский духовный лидер Далай-лама в свой день рождения выпустит первый альбом "Inner World" ("Внутренний мир").

Об этом сообщает AP.

"В альбоме" Inner World ", который выйдет 6 июля, записаны учебные подкасты и мантры от Далай-ламы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно 6 июля тибетскому духовному лидеру исполнится 85 лет.

Альбом, работа над которым велась в течение пяти лет, включая 11 треков.

Средства от его продажи пойдут на международную учебную программу, разработанную частным исследовательским университетом Эмори (США) и самим Далай-ламой.

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Музыка, Альбом, Далай-лама.
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