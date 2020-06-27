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Upark-2021: на сцене фестиваля выступит группа The Offspring

Upark-2021: на сцене фестиваля выступит группа The Offspring
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook
На киевском фестивале Upark выступит панк-рок-группа The Offspring. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия в Facebook.

На сцене музыканты появятся 10 июля.

"Offspring внесли в панк-музыку что-то, совершенно не свойственное жанру. Смысл! И здесь нет ничего удивительного. Кресел имеет научную степень в области финансов, Уелти — в электронике, а Декстер — без пяти минут доктор микробиологических наук. Для членов группы, панк — это юношеская страсть, которая продолжает жить до сих пор", - отмечают организаторы.

Все билеты купленные на день выступления The Offspring-2020, включая абонементы, являются действительными на новую дату.

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Напомним, ранее организаторы фестиваля объявили о переносе мероприятия на 2021 год.

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Все по теме:

Фестиваль, Музыка, The Offspring, UPark, Upark-2021.

Автор:

Телеграф
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