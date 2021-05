Крупные музыкальные фестивали отменяют по всему миру, но в Украине есть еще где отдохнуть (список)

Какие запланированы на 2021 год и масштабные мероприятия больше греют вам душу? Концерты, вечеринки, или может, фестивали? В этом материале "Телеграф" собрал своеобразный календарь желанных ивентов года, а также расскажет, какие музыкальные фестивали были отменены в этом году из-за пандемии коронавируса.

Atlas Weekend-2021

Фестиваль Atlas Weekend, который проходит в Киеве, к огорчению музыкальных фанатов, в 2020 году был отменен. В этом году организаторами было принято решение провести мероприятие в новом формате и с новым лайнапом. Фестиваль в его полном объеме перенесен на следующий год.

Atlas Weekend Friends Edition пройдет с 5 по 11 июля 2021 года на ВДНГ. Продажа билетов начнется с 17 мая.

UPark-2021

Организаторы киевского музыкального фестиваля UPark в пятницу, 14 мая, сообщили об его отмене в 2021 году.

Также они сообщили, что в 2022 году UPark пройдет в виде двух фестивальных блоков, которые пройдут в июне и июле, и объявили первых подтвержденных участников лайнапа: американская рок-группа My Chemical Romance, британская виртуальная группа Gorillaz и американская метал-группа Deftones. Также согласовывается выступления ню-метал-группы Slipknot.

Кстати, все приобретенные билеты остаются действительными на 2022 год.

Zaxidfest

Фестиваль Zaxidfest состоится 27-29 июня 2021 во Львовской области, село Родатычи, комплекс "Волшебная долина". Билеты уже продаются.

В связи с пандемией на фестивале будут действовать карантинные ограничения. На входе на фестиваль будет осуществляться температурный контроль.

Файне Місто

В 2021 году фестиваль "Файне Місто" в Тернополе состоится 28 июля - 1 августа. Мероприятие продлится 5 дней. Входные билеты на все дни фестиваля, абонементы в палаточный городок и паркинг без сервисного сбора уже продаются.

Анонсированные участники: FEVER 333, Alestorm, Avatar, Bad Omens, Rotting Christ, Порнофильмы, Beyond the Black, Ghostkid, The Black Dahlia Murder, Друга Ріка, Lord Of The Lost, ТНМК, Louna, Wildways, Karna, Жадан І Собаки, Infected Rain, Motanka, Один в каное, Go-A, Stoned Jesus, Space Of Variations, Cruachan, Flit , Сметана Band, Detach, Nizkiz, Курган І Агрегат, Latexfauna, Skinhate, Фіолет, The Unsleeping, Nick Senpai, CH.SH, Хамерман Знищує Віруси, Denoi, Паліндр Меньше.

MRPL City

Главный музыкальный фестиваль восточного побережья в Мариуполе, пляж Песчанка, состоится 6-8 августа. Все прошлогодние билеты действительны и не требуют замены на новые. Новые билеты также продаются.

На мероприятии выступят такие артисты, как Иван Дорн, Ляпис 98, Агонь, Оля Полякова, Кис-Кис, Макс Барских, Порнофильмы, MONATIK, Maruv, Anacondaz, ЛСП, Noize MC, Sander van Doorn, Vanotek, O.Torvald.

БеZVIZ



БeZVIZ Festival пройдет 13-15 августа 2021 на Монастырский остров в г. Днепр. Среди участников фестиваля - этно-металл-группа MOTANKA, TOMM¥ €A$H, Жадан і Собаки, Кис-Кис, Хамерман Знищує Віруси, KARNA, DENOI. Действуют прошлогодние билеты, также можно купить новые.

ZOUND

Фестиваль у Запорожье пройдет 28-29 августа на острове Хортица. Две сцены, 42 часа живой музыки от любимых украинских и зарубежных исполнителей, парк аттракционов, развлечения, вкусная еда, бары, лаундж зоны.

Артисты: Бумбокс, Порнофильмы, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, кис-кис, 5'nizza, Epolets, alyona alyona, О.Torvald, Louna, Noize MC.

А вот популярные фестивали Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде и Октоберфест в Мюнхене из-за коронавируса отменяют второй год подряд.

Напомним, что в Нидерландах в этом году пройдет песенный конкурс "Евровидение".