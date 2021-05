Евро-2020: представлена официальная песня турнира (видео)

Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс вместе с легендарной рок-группой U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу.

Премьера сингла под названием We are the people ("Мы - люди") состоялась на официальном YouTube-канале Гаррикса в день его рождения, 14 мая.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет на групповом раунде с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

View this post on Instagram A post shared by Martin Garrix (@martingarrix)

