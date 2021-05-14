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Пятница, 14.05.2021
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Евро-2020: представлена официальная песня турнира (видео)

Евро-2020: представлена официальная песня турнира (видео)
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф

Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс вместе с легендарной рок-группой U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу.

Премьера сингла под названием We are the people ("Мы - люди") состоялась на официальном YouTube-канале Гаррикса в день его рождения, 14 мая.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет на групповом раунде с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020

 
 
 
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Ранее стало известно, как будут выглядеть арбитры на чемпионате Европы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 71

Все по теме:

УЕФА, U2, Песни, Евро-2020, Боно, Чемпионат Европы-2020, Мартин Гаррикс, We Are The People, The Edge.
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