Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Российский вратарь пропустил гол с центра поля, но ошибкой это не считает (видео)
Российский вратарь пропустил гол с центра поля, но ошибкой это не считает (видео)
Пилот Формулы-1 показал средний палец российскому сопернику прямо во время гонки (видео)
Пилот Формулы-1 показал средний палец российскому сопернику прямо во время гонки (видео)
Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)
Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)
Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)
Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)

Представлена форма для арбитров Евро-2020 (видео)

Представлена форма для арбитров Евро-2020 (видео)
15:25 Сегодня Телеграф Фото: macron.com

Производитель спортивной экипировки Macron представил форму для арбитров, которые будут судить грядущий чемпионат Европы по футболу. 

Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020

"Форма без границ. Новая форма для судей Macron, специальная версия для Евро-2020", - гласит сообщение от компании в Instagram. Кроме того, к посту прикреплено яркое видео, на котором демонстрируются цвета, в которых футбольные судьи будут работать на турнире.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Macron (@macron)

Футболки судей выполнены в традиционных цветах: черном, неоново-желтом, неоново-синем и неоново-розовом. На футболке также размещен тисненый принт с изображением карты Европы без границ, что символизирует единство. 

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет на групповом раунде с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. К слову, два города уже потеряли свои матчи грядущего ЧЕ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучший бомбардир УПЛ отреагировал на невызов его на чемпионат Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 241

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии футболист со второй попытки забил необыкновенный гол (видео)
02 Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел
03 "Я выполнил свою работу хорошо": лучший бомбардир УПЛ обиделся на Шевченко (видео)
04 "Милан" отправил "Ювентус" в зону Лиги Европы (видео)
05 Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь