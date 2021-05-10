Представлена форма для арбитров Евро-2020 (видео)

Производитель спортивной экипировки Macron представил форму для арбитров, которые будут судить грядущий чемпионат Европы по футболу.

"Форма без границ. Новая форма для судей Macron, специальная версия для Евро-2020", - гласит сообщение от компании в Instagram. Кроме того, к посту прикреплено яркое видео, на котором демонстрируются цвета, в которых футбольные судьи будут работать на турнире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Macron (@macron)

Футболки судей выполнены в традиционных цветах: черном, неоново-желтом, неоново-синем и неоново-розовом. На футболке также размещен тисненый принт с изображением карты Европы без границ, что символизирует единство.

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет на групповом раунде с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. К слову, два города уже потеряли свои матчи грядущего ЧЕ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучший бомбардир УПЛ отреагировал на невызов его на чемпионат Европы.