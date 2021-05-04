Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес важное изменение в регламент ближайшего чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт организации.

УЕФА расширил заявку национальных сборных до 26 футболистов. Ранее команды могли заявлять лишь 23 игрока. Такое изменение несет исключительный характер и поможет главным тренерам иметь в своем активе больше игроков под рукой, если кто-то из членов делегации заболеет коронавирусом. Однако в протоколе каждой из игр будут числиться лишь 23 футболиста, включая трех голкиперов.

Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Турнир должен был пройти летом 2020 года однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести праздник футбола на 2021 год, при этом сохранив приставку 2020 в названии форума в маркетинговых целях.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины пробилась на ЧЕ-2020, где сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Ранее сообщалось, что ближайший форум пропустит основной нападающий команды Шевченко Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь.