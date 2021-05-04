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Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020

Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес важное изменение в регламент ближайшего чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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УЕФА расширил заявку национальных сборных до 26 футболистов. Ранее команды могли заявлять лишь 23 игрока. Такое изменение несет исключительный характер и поможет главным тренерам иметь в своем активе больше игроков под рукой, если кто-то из членов делегации заболеет коронавирусом. Однако в протоколе каждой из игр будут числиться лишь 23 футболиста, включая трех голкиперов.

Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня и продлится ровно месяц. Турнир должен был пройти летом 2020 года однако из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести праздник футбола на 2021 год, при этом сохранив приставку 2020 в названии форума в маркетинговых целях.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины пробилась на ЧЕ-2020, где сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Ранее сообщалось, что ближайший форум пропустит основной нападающий команды Шевченко Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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