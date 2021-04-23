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Два города потеряли свои матчи Евро-2020: в выигрыше оказался Санкт-Петербург

Два города потеряли свои матчи Евро-2020: в выигрыше оказался Санкт-Петербург
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф

В расписании матчей чемпионата Европы-2020 произошел ряд изменений. УЕФА приняла решение по исключению испанского Бильбао и ирландского Дублина из списка городов, где будут проводиться футбольные матчи.  

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА

Решение обусловлено тем, что власти указанных городов не смогли обеспечить допуск зрителей на стадионы. 

Четыре матча, которые планировалось сыграть в Бильбао, будут перенесены на стадион "Эстадио Ла Картуха" в Севилье. 

Отмечается, что УЕФА после отказа Бильбао на проведение матчей со зрителями специально искала другой город в Испании. 

"Это решение способствует созданию праздничной атмосферы на всех матчах, которые пройдут в главном турнире УЕФА для национальных сборных", - говорится в сообщении. 

А вот четыре матча, которые планировались провести в столице Ирландии, будут сыграны за пределами страны: три из них проведут в российском Санкт-Петербурге и еще один в британском Лондоне. 

Напомним, присутствие зрителей на стадионах является обязательным требованием УЕФА к городам, собравшимся проводить матчи Евро-2020. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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