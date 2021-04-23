Два города потеряли свои матчи Евро-2020: в выигрыше оказался Санкт-Петербург

В расписании матчей чемпионата Европы-2020 произошел ряд изменений. УЕФА приняла решение по исключению испанского Бильбао и ирландского Дублина из списка городов, где будут проводиться футбольные матчи.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решение обусловлено тем, что власти указанных городов не смогли обеспечить допуск зрителей на стадионы.

Четыре матча, которые планировалось сыграть в Бильбао, будут перенесены на стадион "Эстадио Ла Картуха" в Севилье.

Отмечается, что УЕФА после отказа Бильбао на проведение матчей со зрителями специально искала другой город в Испании.

"Это решение способствует созданию праздничной атмосферы на всех матчах, которые пройдут в главном турнире УЕФА для национальных сборных", - говорится в сообщении.

А вот четыре матча, которые планировались провести в столице Ирландии, будут сыграны за пределами страны: три из них проведут в российском Санкт-Петербурге и еще один в британском Лондоне.

Напомним, присутствие зрителей на стадионах является обязательным требованием УЕФА к городам, собравшимся проводить матчи Евро-2020.