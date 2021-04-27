Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020

Украинская журналистка и модель Дарья Савина поддержала своего жениха, защитника "Шахтера", Валерия Бондаря, который в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу с "Александрией" получил серьезную травму.

"Мы с тобой пройдем любые сложности! Я люблю тебя!" - написала Савина, прикрепив несколько снимков с любимым.

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Отметим, по информации официального сайта "Шахтера", у Бондаря диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава. По предварительным данным, восстановления Валерия займет около трех месяцев. Таким образом, центральный защитник точно пропустит Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Евро-2020 из-за травмы не поедет основной форвард сборной Украины.