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Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020

Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram savinadasha

Украинская журналистка и модель Дарья Савина поддержала своего жениха, защитника "Шахтера", Валерия Бондаря, который в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу с "Александрией" получил серьезную травму.

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"Мы с тобой пройдем любые сложности! Я люблю тебя!" - написала Савина, прикрепив несколько снимков с любимым.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Дарья Савина и Валерий Бондар

Дарья Савина и Валерий Бондар

Дарья Савина и Валерий Бондар

Дарья Савина и Валерий Бондар

Дарья Савина и Валерий Бондар

Отметим, по информации официального сайта "Шахтера", у Бондаря диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава. По предварительным данным, восстановления Валерия займет около трех месяцев. Таким образом, центральный защитник точно пропустит Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Евро-2020 из-за травмы не поедет основной форвард сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Евро-2020, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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