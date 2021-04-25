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"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)

"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 25 апреля, "Шахтер" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 проводил выездной поединок против "Александрии". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Ника", завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:0.

Основной форвард сборной Украины травмировался на тренировке и не сыграет на Евро-2020

Победу "Александрии" принесли точные выстрелы Дмитрия Гречишкина, который реализовал пенальти, и Дмитрия Шастала, добившего мяч в пустые ворот после неудачного сейва Трубина. 

Этот результат поднял "Александрию" (29 очков) на седьмое место в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (45 очков) - второй. В следующем туре подопечные Владимира Шарана сыграют на выезде с "Рухом" (02.05.2021), а дончане примут "Днепр-1" (01.05.2021).

Отметим, в параллельном поединке "Динамо" разгромило "Ингулец" и досрочно добыло победу в чемпионате Украины.

"Телеграф" напоминает, что в 23-м туре УПЛ "Заря" переиграла "Олимпик" и приблизилась к "Шахтеру" на расстояние четырех очков, причем у луганчан есть одна игра в запасе. Второе место 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
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