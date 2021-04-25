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"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)

"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)
18:47 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В воскресенье, 25 апреля, "Динамо" в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Ингулец". Встреча, состоявшаяся на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Этот успех позволил киевлянам выиграть золотые медали УПЛ впервые за 5 лет гегемонии "Шахтера".

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Мотивированные "динамовцы" с первых минут начали давление на ворота гостей. Уже на четвертой минуте Илья Забарный головой переправил мяч в ворота после навеса Карлоса Де Пены слева. Еще через 10 минут голевая комбинация "Бело-синих" повторилась, только на этот раз ассистировал Николай Шапаренко, а забивал Артем Беседин. В начале второго тайма Виктор Цыганков успешно сыграл на добивании после своего же удара головой, доведя счет до разгромного. В середине тайма Виктор довел счет до крупного, мощно пробив из-за пределов штрафной. А на 82-й минуте Денис Попов головой после подачи с углового установил окончательный счет в игре.

Полный матч и празднование:

Эта победа позволила лидирующему "Динамо" набрать 58 очков в турнирной таблице УПЛ, что обеспечило "Бело-синим" досрочную победу в чемпионате. "Ингулец" (20 очков) продолжает борьбу за выживание. В следующем туре киевляне сыграют на выезде с "Ворсклой" (01.05.2021), а команда из Петрово проведет выездной поединок против "Олимпика" (02.05.2021).

Таким образом, "Динамо" в 16-й раз (рекорд) выиграло чемпионат Украины по футболу. В следующем сезоне подопечные Мирчи Луческу обеспечили себе прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Отметим, воскресную программу матчей 23-го тура чемпионата Украины начинал поединок в Запорожье, где "Заря" принимала "Олимпик".

Ранее сообщалось, что в помещении, где находился президент "Ингульца", взорвалась граната.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Ингулец.
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