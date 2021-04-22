Болельщики в Тернополе уважили Луческу после нападок ультрас (видео)

В матче "Агробизнес" - "Динамо" между главным тренером киевлян и ультрас "Бело-синих" случился конфликт. Однако большинство болельщиков поддержали Мистера, который привел столичную команду к победе в Тернополе.

Во время поединка ультрас различными кричалками провоцировали Луческу, который в итоге "вспыхнул" под занавес встречи. После перепалки Мистера с ультрас болельщики на Городском стадионе решили поддержать тренера "Динамо", признавая его заслуги, и начали кричать "Луческу". Кроме того, после матча фаны устроили румыну приятную встречу, а тот в ответ провел автограф-сессию.

Отметим, матч "Агробизнес" - "Динамо" завершился разгромной победой киевлян. После игры за тренера "Динамо" вступились вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, правда, второму также досталось от ультрас.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины-2021.