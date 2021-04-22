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Болельщики в Тернополе уважили Луческу после нападок ультрас (видео)

Болельщики в Тернополе уважили Луческу после нападок ультрас (видео)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче "Агробизнес" - "Динамо" между главным тренером киевлян и ультрас "Бело-синих" случился конфликт. Однако большинство болельщиков поддержали Мистера, который привел столичную команду к победе в Тернополе.

Коронавирус им не страшен: как болельщиков пускали на матч "Динамо" в Тернополе (видео)

Во время поединка ультрас различными кричалками провоцировали Луческу, который в итоге "вспыхнул" под занавес встречи. После перепалки Мистера с ультрас болельщики на Городском стадионе решили поддержать тренера "Динамо", признавая его заслуги, и начали кричать "Луческу". Кроме того, после матча фаны устроили румыну приятную встречу, а тот в ответ провел автограф-сессию.  

Отметим, матч "Агробизнес" - "Динамо" завершился разгромной победой киевлян. После игры за тренера "Динамо" вступились вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, правда, второму также досталось от ультрас.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 312

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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Кубок Украины, ФК Агробизнес.
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